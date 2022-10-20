تبوك 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسكشفت أمانة منطقة تبوك عما أُنهِيَ خلال السنوات الثماني الأخيرة, من مشاريع درء أخطار السيول في مدينة تبوك، حيث ستسهل جريان الأودية في مساراتها دون أي عوائق, الأمر الذي سيسهم في حماية المدينة من مخاطر جريان السيول.وأوضحت الأمانة أنها أكملت تنفيذ (20) مشروعاً من مشاريع درء أخطار السيول بقيمة إجمالية تجاوزت (269) مليون ريال، هُذِّب من خلالها وفتح (5.75 كم) من مجاري الأدوية التي تمر بالمدينة وتدخل ضمن نطاق الأمانة وفق الدراسة الهيدرولوجية الشاملة التي قامت بها الأمانة في وقت سابق، حيث حُدِّدت من خلالها مسارات الأودية وأبعادها، وتبين وجود ستة أودية رئيسة تمر داخل المدينة تدخل ضمن نطاق أعمال الأمانة، ويتراوح عرض تلك الأودية ما بين (90م) إلى (450م).وبينت أن المشاريع المنفذة تضمنت العديد من الأعمال، كتهذيب مجاري الأودية وإزالة جميع العوائق فيها وفتح مجاريها، إضافة إلى أعمال التكسية الخرسانية، كما نُفِّذت من خلال تلك المشاريع (9) عبارات صندوقية في أنحاء متفرقة من المدينة.كما تستهدف الأمانة من خلال مشاريعها المستقبلية إلى تنفيذ (26زكم) من أعمال درء أخطار السيول لوادي ضبعان.// انتهى //19:09ت م0168