صوير 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, خلال جولته الدورية التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة مساء اليوم، بأهالي مركز صوير، وذلك في المركز الحضاري بالمركز.ونوه سموه في بداية اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بالمواطنين، ومتابعة أحوالهم في المراكز والقرى والهجر بمختلف المناطق، معرباً عن سعادته بالالتقاء بأهالي مركز صوير, والاستماع لهم والتعرف على احتياجاتهم، وتلقي أفكارهم ومقترحاتهم، وإطلاعهم على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.بعدها، نُوقِشت العديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.// انتهى //19:16ت م0169