الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسعقد أصحاب المعالي ووزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون اجتماعهم السادس، اليوم -عبر تقنية الاتصال المرئي- برئاسة معالي وزير التعليم بالمملكة (رئيس الدورة الحالية) الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور معالي وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير التربية والتعليم ورئيس مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ومعالي وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر بثينة بنت علي الجبر النعيمي، ومعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الكويت الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ومعالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي.وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات، أبرزها الموضوعات المحالة إليهم من المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، واللجان الوزارية العاملة بالأمانة العامة، بالإضافة إلى أعماله الدورية الخاصة بمتابعة أعمال لجنتهم واللجان وفرق العمل التابعة لها، كما اطّلعو على نتائج وتوصيات لجنة وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول المجلس، وما تضمنته من نتائج أعمال للجان الفنية العاملة تحت مظلة مجلس التعاون، واتخذ الوزراء القرارات المناسبة بشأنها.// انتهى //19:17ت م0170