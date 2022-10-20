جدة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، عن اختياراته لأول مجموعة من الأفلام القصيرة المشاركة في مسابقة البحر الأحمر، حيث تضم 13 فيلمًا قصيرًا تمثل إبداعات السينما العربية.ومن المقرر إقامة الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال المدة من 1 إلى 10 ديسمبر في جدة، على ضفاف الساحل الغربي للبحر الأحمر، إذ تتيح المسابقة للفيلم القصير هذا العام الفرصة لصناع الأفلام من مختلف الفئات الثقافية والدول في المنطقة من خلال عرض قصص جديدة حول طبيعة الحياة في العالم العربي.ويعكس المهرجان مستوى الصناعة السينمائية في العالم العربي بإيجاب؛ لكونها قصصًا مؤثّرة ومثرية ومتنوعة.// انتهى //19:19ت م0171