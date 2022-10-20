الرباط 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأَغْلَقَتْ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعاً بنسبة 2.16%، مسجلاً 11.066,31 نقطة.وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 2.27% ليستقر عند 890 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 2.71% مسجلاً 830,81 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 212 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 575,66 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:20ت م0172