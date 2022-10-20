الخرطوم 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق بمكتبه اليوم، بمبعوث الصين للقمة العربية الصينية لي تشونغ.وبُحِثت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وأهمية المشاركة في القمة الصينية العربية المرتقبة بوصفها آلية مهمة لتطوير التعاون بين الدول العربية والصين في ظل الظروف والأزمات التي يعيشها العالم.// انتهى //19:27ت م0173