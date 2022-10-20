بريدة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واستفقد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس, سير العمل في عدد من المنشآت الطبية والمراكز الصحية بمنطقة القصيم، وذلك ضمن زيارته للمنطقة للوقوف على الاحتياجات والخدمات الطبية المقدمة.وشملت الجولة التفقدية لمعاليه: مستشفى الرس ومركز الملك عبدالعزيز الصحي بالمحافظة، والمركز الصحي بحي الإسكان في بريدة ومستشفى البدائع، ومستشفى الشفاء ومستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، اطلع خلالها على مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة، كما التقى بعدد من المرضى والمستفيدين من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم تجاه الخدمات.واختتم جولته بعقد اجتماع بمسؤولي القطاع الصحي بمنطقة القصيم، وبحث خلاله آلية تطوير العمل وسبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة كافة لتحقيق التطلعات الطموحة والأهداف المنشودة في جودة الحياة، بما يتواكب مع برنامج التحول الصحي تحقيقاً لمستهدفات "رؤية المملكة 2030".// انتهى //19:36ت م0174