إفران 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة في الأمانة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية، في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك خلال المدة 19 - 20 أكتوبر 2022م، في مدينة إفران بالمملكة المغربية.وتناولت الدورة العديد من المحاور، أبرزها: تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.ومثل الأمانة العامة لمجلس التعاون في المشاركة الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية المستشار سلطان بن ناصر السويدي.// انتهى //19:36ت م0175