القاهرة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسمنحت المنظمة العربية للسياحة وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى للسفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة, بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وسلم الوسام معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، بحضور أعضاء الأمانة العامة للمنظمة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأوضح آل فهيد أن هذا التكريم يأتي تقديرًا من المنظمة العربية للسياحة لمعالي السفير حسام زكي لما قدمه من دعم لأنشطة وأعمال المنظمة على امتداد الوطن العربي من خلال جامعة الدول العربية حتى حققت الدور المنوط بها على المستوى الإقليمي والعالمي.وأشاد آل فهيد بدور جامعة الدول العربية في دعم وتنمية قطاع السياحة العربية في إطار مجلس وزراء السياحة العرب وما أُنجِز حول اعتماد الإستراتيجية العربية للسياحة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، مؤكداً بأن المنظمة من خلال دعم جامعة الدول العربية حققت الكثير من الإنجازات على مستوى المنطقة، خاصة بمجال التدريب والتأهيل، لافتاً النظر إلى أنها أسهمت في تدريب أكثر من 50 ألف متدرب منذ جائحة كورونا، بالإضافة لجهودها في تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين في المجال السياحي لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية الدولية للمنطقة العربية، مع توفير المناخ المناسب لها من خلال اتفاقياتها مع المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الهادفة إلى تقديم خدمات التأمين ضد المخاطر القُطرية للدول المضيفة للاستثمار من خلال التأمين ضد التأميم والمصادرة والحروب والاضطرابات المدنية وتقييد التحويل للصرف الأجنبي والإخلال بالعقود وعدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية.// انتهى //19:45ت م0176