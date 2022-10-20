اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة "واس" الاقتصادية
الخميس 1444/3/24 هـ الموافق 2022/10/20 م واس
الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واس
أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.76.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.31.
الجنيه المصري 19.69.
اليورو 1.01.
الجنيه الإسترليني 0.88.
اليوان الصيني 7.22.
تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب 1646.1 دولارًا أمريكياً للأوقية.
الفضة 18.85 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 916.1 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 2078.16 دولارًا للأوقية.
في شأن النفط، بلغتْ الأسعارُ لكلٍّ من:
برنت 92.77 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 86.36 دولارًا.
نفط الغاز 955.75 دولارًا.
الغاز الطبيعي 5.481 دولارات.
غاز البروبان 5054 دولارًا.
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19:55ت م
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