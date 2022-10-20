الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.76.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.31.الجنيه المصري 19.69.اليورو 1.01.الجنيه الإسترليني 0.88.اليوان الصيني 7.22.تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1646.1 دولارًا أمريكياً للأوقية.الفضة 18.85 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 916.1 دولارًا للأوقية.البلاديوم 2078.16 دولارًا للأوقية.في شأن النفط، بلغتْ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 92.77 دولارًا أمريكيًا.نايمكس خفيف 86.36 دولارًا.نفط الغاز 955.75 دولارًا.الغاز الطبيعي 5.481 دولارات.غاز البروبان 5054 دولارًا.// انتهى //19:55ت م0178