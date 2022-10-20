الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأقام مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية، أمس محاضرة بعنوان: "علاقات المستثمرين"، استهدفت طلاب وطالبات جامعة الفيصل؛ لتوسيع قاعدتهم المعرفية باحتياجات ومتطلبات الأسواق المالية.وسلطت المحاضرة التي قدمها رئيس علاقات المستثمرين في مجموعة تداول السعودية هيثم الشثري، الضوء على عدة محاور رئيسة بدأت بنبذة عامة عن علاقات المستثمرين ومفهومها وأهدافها وأهم قيمها، إلى جانب بيان الفرق بينها وبين العلاقات العامة، كما قدمت ملخصاً لمهام وأدوار علاقات المستثمرين الهادفة لتقديم تقييم عادل لإستراتيجية الشركة وأعمالها من قبل المستثمرين المحتملين والفعليين.يذكر أن المحاضرة تأتي استمراراً للجهود التي يبذلها "متمم" والأنشطة التي يقيمها لنشر التوعية والثقافة المالية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، حيث عقد المركز خلال المدة الماضية بالتعاون مع الجامعات السعودية عدداً من اللقاءات والمحاضرات التوعوية، كما أصدر العديد من التقارير التي تهتم بالتوعية المالية وتعزيز المحتوى الاقتصادي والمالي، ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.// انتهى //20:01ت م0179