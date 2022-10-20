عام / المعهد الصناعي الثانوي بجازان يعلنُ مواعيدَ القبول للدبلوم والبرامج المهنية
الخميس 1444/3/24 هـ الموافق 2022/10/20 م واس
جيزان 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واس
أعلنَ المعهد الصناعي الثانوي بجازان, فتحَ باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ، وذلك ابتداءً من الأحد القادم ويستمر حتى يوم الخميس 2 / 4 / 1444هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحَّدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm.tvtc.gov.sa/registration.
وأوضحَ مدير المعهد المهندس احمد بن قاسم الفيفي أن القبول في المعهد سيكون متاحاً في تخصصات دبلوم الإلكترونيات، والإنشاءات المعدنية ( اللحام ) ، وتشغيل آلات الإنتاج ، ومحركات السيارات، وبرنامج إدخال البيانات ومعالجة النصوص. مشيراً إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب مقدارها 800 ريال ، وقبول مباشر في الكليات التقنية لخريج الدبلوم الثانوي الصناعي ، وفرصة الحصول على دعم يصل إلى 300 ألف ريال من معهد ريادة الأعمال ، وفرصة الحصول على عقد تدريب براتب 3000 ريال ينتهي بالتوظيف.
ودعا المهندس الفيفي المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني " بوابة قبولي " وتحرِّي الدقة في إدخال البيانات وطباعتها , علماً أن ترشيح القبول سيرسل عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
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20:24ت م
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