جيزان 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأعلنَ المعهد الصناعي الثانوي بجازان, فتحَ باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ، وذلك ابتداءً من الأحد القادم ويستمر حتى يوم الخميس 2 / 4 / 1444هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحَّدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm.tvtc.gov.sa/registration.وأوضحَ مدير المعهد المهندس احمد بن قاسم الفيفي أن القبول في المعهد سيكون متاحاً في تخصصات دبلوم الإلكترونيات، والإنشاءات المعدنية ( اللحام ) ، وتشغيل آلات الإنتاج ، ومحركات السيارات، وبرنامج إدخال البيانات ومعالجة النصوص. مشيراً إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب مقدارها 800 ريال ، وقبول مباشر في الكليات التقنية لخريج الدبلوم الثانوي الصناعي ، وفرصة الحصول على دعم يصل إلى 300 ألف ريال من معهد ريادة الأعمال ، وفرصة الحصول على عقد تدريب براتب 3000 ريال ينتهي بالتوظيف.ودعا المهندس الفيفي المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني " بوابة قبولي " وتحرِّي الدقة في إدخال البيانات وطباعتها , علماً أن ترشيح القبول سيرسل عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة.// انتهى //20:24ت م0180