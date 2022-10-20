أبها 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسوقَّع معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مذكرة تفاهم بين الجامعة ووزارة السياحة، بحضور وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية السياحية محمد بن معين بشناق، في مقر المدينة الجامعية الجديدة بالقرعاء.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية الموارد البشرية، ورفع نسبة التوطين في القطاع السياحي، والارتقاء بالخدمات السياحية وجودتها، وتطوير البرامج السياحية وربطها بمستجدات القطاع السياحي، بالإضافة إلى تشجيع الأبحاث الأكاديمية، والإسهام في الابتكار في مجال القطاع السياحي، و إعداد وتنفيذ أنشطة وبرامج وحملات سياحية؛ لتعزيز الثقافة السياحية، وبناء وتطوير برامج تعليمية ودورات تعليمية متخصصة ذات علاقة بقطاع السياحة والضيافة.يُذكر أن الجامعة عملت على مواءمة خطتها الإستراتيجية مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم"، من خلال أطر متعددة؛ من بينها التركيز على قطاع السياحة والضيافة.// انتهى //20:28ت م0181