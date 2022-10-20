الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسبحثَ رئيسُ مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، فتحَ الفرص الاقتصادية في قطاع الإبل مع وفد من الغرفة التجارية بالرياض.والتقى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيسَ مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، وناقش معه تعزيز الشراكة والتعاون بين الجهتين.وجرى اللقاء بحضور مستشار رئيس مجلس الإدارة في نادي الإبل خالد العجمي، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض نايف الراجحي، والأمين العام للغرفة ناصر أبوحيمد، ومدير الإدارة القانونية عبد الله المطيري.وأتت الزيارة من قبل وفد غرفة الرياض لنادي الإبل؛ استكمالاً للاتفاقية التي وُقِّعَت بين النادي والغرفة حول إقامة شراكة إستراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة في المجالات التي تهتم بقطاع الإبل.وكان نادي الإبل والغرفة التجارية في الرياض قد اتفقا على تقديم الدعم والمساندة للنادي عند إقامة المؤتمرات الدولية المتعلقة بالفرص الاستثمارية في مجال الإبل، وبما يمكِّنه من إنجاح أهدافه.وأبرم الطرفان مذكرة تفاهم في وقت لاحق تصبُّ في مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالجانب المتعلق بالتعريف بتراث وثقافة المملكة، وتعزيز مبدأ التكامل بين الجهات المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ويسعى النادي والغرفة من وراء المذكرة للعمل سويًّا لإنجاح أهداف النادي من حيث العناية بقطاع الإبل، وتنميته وابتكار الفرص الاستثمارية المتعلقة به وتطويرها، وترسيخ الاهتمام بالإبل بوصفها موروثًا أصيلًا في المملكة، والتعاون في نشر هذه الثقافة ودعمها على مستوى العالم.// انتهى //21:03ت م0189