جدة 24 ربيع الأول 1444 هـالموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأعلنَت جامعةُ الملكِ عبد الله للعلوم والتقنية، ممثلة في أكاديمية " كاوست " فتحَ باب التسجيل في برنامج إثراء المواهب في الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع " سدايا " .ويتضمَّن هذا البرنامج عدة دورات تدريبية, حيث تأتي الدورة الأولى بعنوان: مقدمة في الذكاء الاصطناعي, وتقام في كلٍّ من مدينة الرياض، ومحافظة جدة، ابتداءً من 27 نوفمبر حتى 1 ديسمبر من العام الحالي.وستوفِّر الدورة مسارات شاملة لطلبة الجامعات الموهوبين؛ لتمكينهم من تحسين مهاراتهم وصقلها في مجال الذكاء الاصطناعي والرياضيات المتقدمة، وسينتقل الطلبة المتميزون في الدورة الأولى إلى سلسلة أخرى من الدورات التي تؤهلهم إلى برامج صيفية مجانية في " كاوست " و " سدايا " بالإضافة إلى جامعة أكسفورد.يشار إلى أن التقديم مستمر إلى 15 نوفمبر من العام الحالي، ويمكن للراغبين في التسجيل الدخول على الرابط: tps://kaustforms.formstack.com/forms/kaust_academy_intro2ai// انتهى //21:17ت م0192