أفران 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأكدَ معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنّ المملكة العربية السعودية بقيادةِ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تحرصُ بشكل مستمر على تطوير البيئة التشريعية والقانونية في إطار العمل العربي المشترك ضمن جامعة الدول العربية ومجلس وزراء العدل العرب، والحرص على الاستفادة وتبادل الخبرات بين المملكة وبين الدول العربية الشقيقة.وأضاف وزير العدل - خلال كلمته في أعمال الدورة الـ38 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت في المغرب اليوم-: "إن المملكة تعزِّز التعاون المشترك فيما يخدم قطاع العدالة للدول العربية، مع مواصلة العمل والبحث في كل ما من شأنه ترسيخ هذا التشارك والتكامل بين الدول العربية".وناقشَ وزراءُ العدل العرب في اجتماعهم الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وجرائم تقنية المعلومات.وبحثَ المجتمعون مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية. // انتهى//21:18ت م0193