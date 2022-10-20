أبها 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسقدَّم ركن جامعة الملك خالد المشارك في معرض التعليم الدولي الـ 18 المقام في مركز إكسبو الشارقة، نبذة عن البرامج التي تتيحها الجامعة للطلاب الدوليين، حيث اطلع الزوار على البرامج التي تقدمها الجامعة في مختلف الدرجات العلمية.وأوضحَ وكيل عمادة الدراسات العليا للبرامج الدكتور عبدالله عسيري، أن الجامعة تستعرض من خلال مشاركتها ما يزيد عن ٢٥٠ برنامج أكاديمي في مختلف الدرجات العلمية، لافتًا الانتباه إلى إتاحة وزارة التعليم العديد من فرص الالتحاق بالبرامج المعروضة للطلاب الدوليين من خلال منصة "ادرس في السعودية"، مشيراً إلى أن النسبية لبرامج الجامعة التي لاقت استحسان الزوار تمثلت في ارتباط مقر الجامعة بمنطقة عسير التي تعدُّ وجهةً سياحيةً أسهمت في لفت وجذب الزوار إضافة إلى تنوع البرامج المعروضة ونوعية مساراتها، ذاكراً أن الجامعة تحتضن حالياً عددًا من الطلاب الدوليين من 73 دولة، وتتطلع خلال خطتها الإستراتيجية إلى استقطاب أكثر من 3 آلاف من الطلاب الدوليين.// انتهى //21:28ت م0194