الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسواصلَ المنتخبُ السعودي اليوم تدريباتِه في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.ويستعد الأخضر لخوض وديته الأولى من المرحلة الثالثة أمام منتخب مقدونيا بعد غدٍ السبت على إستاد مدينة زايد الرياضية.ميدانياً، أجرى اللاعبون حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الكرات الثابتة قبل أن يُجري تقسيمةً من مجموعتين على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، شاركَ قائد الأخضر سلمان الفرج في الحصة التدريبية بعد انتظامه في المعسكر صباح اليوم، فيما لم يشارك حارس المرمى فواز القرني في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة، حيث أجريت له أشعة الرنين المغناطيسي.أخيرًا، واصلَ اللاعب سامي النجعي برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.من جهة أخرى، استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد حارس مرمى نادي النصر أمين بخاري للانضمام لمعسكر المنتخب، ويواصل الأخضر يوم غدٍ استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية.// انتهى //21:53ت م0196