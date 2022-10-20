الرباط 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم، بوزيرةَ الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية البلجيكية حجة لحبيب، التي تزور الرباط حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتفعيلها على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية لمواجهة تحديات الأمن الوطني والدولية، لا سيما الجريمة العابرة للحدود والإرهاب, بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//21:56ت م0201