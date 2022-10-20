الخرطوم 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، اليوم، في جلسة الحوار التفاعلي التي دعت لها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في السودان أحلام مهدي، مع سفراء المجموعة العربية المعتمدين، بمشاركة وزير الخارجية المكلف علي الصادق.وتناولت الورشة بحث المشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمارات العربية في السودان، وكيفية تصميم برامج إستراتيجية تقوي من الشراكة والتعاون بين السودان والدول العربية.// انتهى //21:58ت م0203