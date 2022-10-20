إسلام آباد 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأعربت باكستان عن قلقها البالغ إزاء إمكانية سوء استخدام المواد الكيميائية والبيولوجية من جانب عناصر ومنظمات لا تخضع للرقابة الدولية، وإنتاجها دون رقابة من جانب بعض الدول، ودعت إلى تنظيمها بشكل ملائم لتجنب سوء استخدامها بشكل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.وأوضحَ المندوب الدائم لباكستان لدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف السفير خليل هاشمي - خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتعامل مع مسائل نزع السلاح والأمن الدولي- أن بلاده تؤيد تنظيم التكنولوجيات والمواد الحساسة بشكل شامل للحماية من سوء استخداماتها خارج نطاق اتفاقيتي الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية.وأضاف أن هذا الهدف لا ينبغي أن يبرر العقبات التي تحول دون الاستخدام المشروع للعلوم والمعدات والتكنولوجيا البيولوجية أو الكيميائية بين الدول للأغراض السلمية.//انتهى//22:00ت م0204