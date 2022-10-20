الرياض 24 ربيع الأول1444 هـ الموافق 20 أكتوبر2022 م واستنطلقُ غدا فعاليات موسم الرياض 2022، بشعار "فوق الخيال"، في حفل دولي يضمُّ عرضًا عالميًّا لسيرك دو سوليه، وحفلة غنائية، إضافة إلى مجموعة من عروض الدرونز التي ستزين سماء الرياض في أولى ليالي موسم هذا العام.وتصاحبُ انطلاقَة فعاليات الموسم غدا في "رياض فايبز"، مجموعةٌ من الألعاب النارية، التي ستضيء أنحاء العاصمة، إضافة إلى موقع الحفل في أول انطلاقة لأكثر من 8500 فعالية بالموسم.ويضم حفل افتتاح موسم الرياض 2022، عرضًا فنيًا لجميع مناطقه الخمسة عشر، إضافة إلى عدد من الألعاب البهلوانية، وسباق الدراجات النارية، وعروض ألعاب الجمباز، ونفث النار، والقفز من خلال الحلقات، إضافة إلى الاستعراض على أنغام الموسيقى وأغاني الأوركسترا.وكانت تذاكر حفل الافتتاح قد نفدَت بعد دقائق من طرحها في الأيام الماضية، الأمر الذي يدل على الاهتمام الكبير بالموسم، ومدى الإقبال على فعالياته، التي تشمل مختلف الجوانب الترفيهية المحلية والعالمية.وتتقاسم 15 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية، وأدوات الرفاهية, فعاليات موسم الرياض 2022، منها مناطق مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض بشكل دائم، وأخرى مجانية لجميع الزوار من مختلف الأعمار.وتتميز مناطق الموسم هذا العام بفعالياتها المتنوعة، إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، فضلًا عن خيارات السينما، والإطلالة على الرياض من التلفريك، وركوب الغواصات، وعدد من الخيارات الترفيهية التي تطرح لأول مرة.// انتهى //22:16ت م0205