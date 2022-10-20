القاهرة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واستواصلت لليوم التاسع على التوالي منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رَامِياً وراميةً من 88 دولة من مختلف دول العالم.وحصدت الصين الميداليات الثلاثة في منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هواء ناشئات.وفي منافسات 25 متراً مسدس فرق مختلط، توج المنتخب الأوكراني بالميدالية الذهبية والمنتخب الهندي بالفضية ومنتخب كوريا الجنوبية بالبرونزية.//انتهى//22:34ت م0209