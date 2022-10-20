باريس 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسنظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة - اليوم - بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، برنامجاً ثقافياً احتفاءً بالأسبوع العالمي للرواية في مقر منظمة اليونسكو في باريس، والذي يُحتفى به للمرة الأولى بعد اعتماده من اليونسكو ليبدأ في الثالث عشر من أكتوبر من كل عام.وافتتح البرنامج الثقافي بكلمةٍ لصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى "اليونسكو"، والتي أشادت بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في مجال دعم الأدباء والمثقفين من الروّاد والشباب في عموم مناطق المملكة وبمختلف المسارات الإبداعية، بالإضافة إلى جهود برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو، والملحقية الثقافية السعودية في فرنسا وسويسرا، لإسهامهم في إنجاح هذا البرنامج الثقافي.وتضمن البرنامج جلستين حواريتين حضرهما سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، وعدد من سفراء الدول الأعضاء لدى اليونسكو، ونخبة من الأدباء والنقاد والمثقفين من العالم العربي، حيث أتت الأولى بعنوان "ترسيخ الثقافة: دور الرواية في العلاقة مع الآخر" وتحدث فيها كلٌ من: الناقد الدكتور علي زعلة من المملكة، والدكتورة زينب لعوج من الجزائر، والروائي علي بدر من العراق، فيما حملت الثانية عنوان "الرواية وارتباطها بالثقافة المحلية"، وتحدث فيها كل من: الكاتبة آمنة بوخمسين، والروائي طاهر الزهراني من المملكة، وأدار كلا الجلستين الدكتور عبدالستار الجامعي من تونس.وشارك برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو في تفعيل هذا الحدث الثقافي عبر تقديم الترجمة الفورية للحضور طوال مدة الجلسات، بالإضافة إلى مشاركة الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا وسويسرا بركنٍ يستعرض إصدارات مشروعها للترجمة حول تاريخ وثقافة المملكة ومجالات الآداب والفنون، من وإلى اللغتين العربية والفرنسية.وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة والوفد الدائم للمملكة لدى اليونسكو والجهات المشاركة، من خلال هذه المشاركة إلى التأكيد على أهمية الرواية بوصفها شكلاً من أشكال التعبير عن الإبداع البشري، وضرورة تسليط الضوء على ارتباط الرواية بالثقافة المحلية لأي بلد، والتعريف بدورها في تعزيز العلاقات الإنسانية بين مختلف الشعوب.// انتهى //23:03ت م0212