نيويورك 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسناشدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الدول المجاورة لميانمار وقف عمليات الإعادة القسرية لمواطني ميانمار.وأفادت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية جيليان تريغز- في تصريح صحفي اليوم- بأن إعادة مواطني ميانمار تعرِّض حياتَهم للخطر، مشيرةً إلى أن التقارير المتعددة عن الإعادة القسرية منذ فبراير 2021م من البلدان المجاورة لميانمار.ودعت تريغز الدول لمواصلة توفير الحماية لمواطني ميانمار الفارِّين بحثاً عن الأمان، مفيدةً أن ذلك يشمل إنهاء ممارسة الاحتجاز بدون مدة محددة لطالبي اللجوء واللاجئين من ميانمار.//انتهى//23:19ت م0213