القاهرة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسفاز فريق فيوتشر على مضيفه فريق حرس الحدود بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب حرس الحدود في الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة، حصد فريق فيوتشر أول ثلاث نقاط له في جدول ترتيب المسابقة.وفي الجولة ذاتها، تعادل فريق غزل المحلة مع مضيفه فريق المقاولون العرب بهدف لكل منهما، على ملعب المقاولون العرب، ليمنح التعادل الفريقين نقطة واحدة في ترتيب الجدول.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق الداخلية مع ضيفه فريق طلائع الجيش بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السويس، ليحصد كلا الفريقين أول نقطة بجدول ترتيب المسابقة.//انتهى//23:31ت م0216