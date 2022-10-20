اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الخميس 1444/3/24 هـ الموافق 2022/10/20 م واس
نيويورك 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 90.22 نقطة إلى 0.30% ليغلق عند 30333.59 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 29.38 نقطة إلى 0.80% عند 3665.78 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 65.67 نقطة إلى 0.61% بواقع 10614.84 نقطة.
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