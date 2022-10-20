الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسافتتح ‏مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، ميدان الرماية بمعهد التدريب النسائي، بحضور أركانات الكلية.واستعرضن متدربات المعهد مهارات الرماية والفك والتركيب في ميدان الرماية الذي يعد الركيزة الأساسية لتدريب الرامي والقنّاص، وصمم بمواصفات ومرافق حديثة وفق المعايير الدولية بأحدث إجراءات الحيطة والسلامة.// انتهى //00:06ت م0001