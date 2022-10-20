جدة 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واساختتم الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية الدورة الخامسة للإنقاذ والسلامة المائية للرجال، التي أُقيمت على مسبح وزارة الرياضة بجدة، واستمرت لمدة ستة أيام خلال المدة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري، بواقع 50 ساعة تدريبة نظرية وعملية.وتعمل الدورة على تأهيل المتدربين للعمل كمنفذ معتمد محلياً ودولياً، كما تؤهل المتدربين فنياً بشكل معتمد محلياً ( SLSF ) ودولياً ( ILS ).وتأتي الدورة في إطار برامج الاتحاد لتأهيل وتطوير الكوادر الفنية العاملة في مجال الإنقاذ والسلامة في المسابح والشواطئ، التي يسعى الاتحاد من خلالها إلى رفع مستوي الوعي لدي المجتمع من خلال نشر ثقافة الإنقاذ والسلامة المائية والحد من ظاهرة الغرق.ويمنح الاتحاد السعودي المتدربين المشاركين في الدورة - التي يشرف عليها مدربون دوليون - شهادات تدريبية معتمدة من الاتحاد لمدة سنتين بواقع 50 ساعة تدريبية.// انتهى //00:19ت م0002