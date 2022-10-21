أبها 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسأعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة خميس مشيط عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ، وذلك ابتداءً من الأحد المقبل عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm.tvtc.gov.sa/registration.وأوضح المعهد أن القبول سيكون متاحاً على مدى خمسة أيام، في تخصصات دبلوم الحاسب الآلي والكهرباء الإنشائية والطباعة والميكانيكا، داعياً المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني" بوابة قبولي ".// انتهى //02:38ت م0005