الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يعلن انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخعبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن موسم الدرعية 2022قادة الأمن الصناعي يشاركون في المؤتمر العاشر لجمعية الأمن الصناعي بالشّرق الأوسط في نوفمبر المقبلوزير التجارة يعين 4 أعضاء في مجلس إدارة غرفة تبوكوزير الصحة يطلع على مستوى الرعاية والخدمات الطبية بعدد من محافظات القصيموزير العدل: المملكة تحرصُ بشكل مستمر على تطوير البيئة التشريعية والقانونيةوزير الطاقة يرعى توقيع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهاتالدفاع المدني يحتفل بتخريج الدورة التأهيلية الـ (51)محافظ جدة يرأس اجتماعًا لمناقشة مشاريع شركة المياه"الطيران المدني" تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر سبتمبرشراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادنالبرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةتراس تعلن استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانيةوذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( استراتيجية الصناعة ) : الصناعة منظومة حيوية تعني الكثير من الأهداف التنموية الطموحة للمملكة كإحدى مرتكزات رؤيتها 2030 ، ومع الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – يبدأ هذا القطاع مرحلة نوعية واعدة ، وقد أكد سموه أن لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم”.وأضافت : وبلغة الأرقام ، تستهدف الإستراتيجية دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، ومئات الفرص الاستثمارية بقيمة تريليون ريال، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة في مضاعفة الناتج المحلي الصناعي وقيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة، وتترجم في تفاصيل ومحصلة إنجازاتها تفوق الاستدامة.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( حراك لا يتوقف ) : جاءت الاستراتيجية الوطنية الصناعية لتكون بمثابة الإعلان عن الالتزام بخطة مستدامة لتحديد الأهداف والمصالح الاقتصادية عبر منهج عمل متكامل يؤسس لنظرة شمولية تحاكي التحديات والمتغيرات من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق، مستندة على مرتكزات من أهمها: قدرات المملكة وإمكاناتها، وحجم تأثيرها في اقتصاد العالم.وأضافت : إن الالتفات إلى أهمية مواجهة التحديات بقواعد جديدة تراعي التغيير المستمر والتطورات المتلاحقة يعتبر أمراً حتمياً، في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي نمواً على مستوى العديد من القطاعات، بتوظيفه للموارد الطبيعية في المملكة، والإفادة من موقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث.وزادت : تاريخياً.. دارت عجلة البناء والنماء لتكون المملكة ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي، وعضواً مهماً في مجموعة العشرين، وأحد المؤثرين في الاقتصاد العالمي عبر قدرتها على قيادة أسواق النفط العالمية.وأعتبرت إن الإيمان العميق بنجاح هذه الاستراتيجية تختصره كلمات ولي العهد بقوله: «لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدامٍ، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم».وقالت أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وقيادة ولي العهد -حفظهما الله- في حراك مستمر يسابق الزمن لتحقيق رؤية المملكة 2030، وجعل مكتسباتها واقعاً معاشاً يرفل بالنماء وبناء الإنسان السعودي.وختمت : في كل يوم بل في كل ساعة نصافح الوطن بمنجز جديد، فقطار التنمية لا يتوقف حاملاً رؤية قيادة وتطلعات شعب.. هكذا يكون من طموحه عنان السماء.// انتهى //06:21ت م0009