مكة المكرمة 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسنفذت هيئة الهلال الاحمرالسعودي بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في ادارة الاتصال المؤسسي وإدارة التطوع أمس عدد من المحاضرات التوعويه ضمن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية في عدد من مدارس محافظه جده وفي العاصمة المقدسة استفاد منها ٣٠٠طالب وعدد من المعلمين وتاتي هذه المحاضرات لرفع مستوى الوعي بأهمية الإسعافات الأولية في المدارس ولمعرفة الطرق الصحيحة للتعامل مع الحالات الطارئة التي تحدث في المدارس وكيفية تقديم الإسعافات الأولية في وقت وقوع الإصابة او المرض المفاجئ لاسمح الله .اشتملت المحاضرات على عدد من المحاور المهمة مثل كيفية اسعاف حالات توقف القلب والتنفس وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية إيقاف النزيف وكيفية اسعاف حالات الحروق بأنواعها وتعريف التسمم وطرق دخول السم الى الجسم وكيفية اسعاف حالات التسمم،طبق الطلاب والمعلمين المهارات الاسعافية باتقان على دمى التدريب وخرجوا بحصيلة من المعلومات والمهارات الهامة// انتهى //06:28ت م0010