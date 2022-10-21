الدمام 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واساستقبل بنك الدم الإقليمي بصحة المنطقة الشرقية 3181 متبرعاً ومتبرعة بالدم، وذلك خلال الربع الثالث للعام 2022م، حيث بلغ عدد الرجال المتبرعين 2988 متبرعاً، والنساء 193 متبرعة، يأتي ذلك عبر الحملات الخارجية في المنشآت الحكومية والخاصة، وبالتعاون مع جهات عدة.وأوضحت صحة الشرقية، أن هذه الحملات تأتي في إطار الإسهام المجتمعي، والتأكيد على أهمية التبرع بالدم وتعزيز مفهومه وزيادة التبرع الطوعي، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء بالتبرع بالدم؛ للإسهام في إنقاذ أرواح المرضى والمحتاجين، ومد يد العون لهم.// انتهى //07:37ت م0012