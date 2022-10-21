القاهرة ٢٥ ربيع الأول 1444 هـ الموافق ٢١ أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك، وتناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ونشرت مطالبة مصر بالوقف الفوري للاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يومًا بعد يوم.ورصدت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة الإضراب العام الذي شهدته الضفة الغربية حدادًا على استشهاد الشاب الفلسطيني عدي التميمي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.وتناقلت دعوة وزيرة البيئة المصرية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الرسمية وغير الرسمية لإعادة صياغة منظومة متكاملة تسمح للأجيال الحالية بالحصول على حقوقها الطبيعية في التنمية ومواجهة التحديات البيئية في الوطن العربي.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى نبأ استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس من رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد ٦ أسابيع من توليها منصبها.// انتهى //09:37ت م0013