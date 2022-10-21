الرباط 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن مصادقة اسبانيا على منح المغرب دعما بقيمة 30 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، وشبكات الاتجار بالبشر.واهتمت صحف الرباط بأعمال الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب التي انعقدت أمس بمدينة افران المغربية.وتناقلت صحف الجمعة دعوة الأردن الى ضرورة تكثيف جهود إنهاء الوضع الكارثي في سوريا، والتوصل الى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري.وأبرزت الصحف تحذيرات البنك الدولي من أن نحو 18 مليون شخص باليمن يعانون من عدم القدرة على الحصول على مياه الشرب المـأمونة، لافتا إلى أن توفير المياه سيكون أحد أكبر المشاكل في اليمن خلال السنوات المقبلة.وتطرقت الصحف الى القمة الأوربية التي تنعقد غدا في بروكسيل، مشيرة الى أن أزمة الطاقة وكلفة المعيشة تهيمنان على هذه القمة.ونشرت الصحف خبر اعلان رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن استقالتها من منصبها بعد ستة أسابيع فقط من تسلمها مهامها.// انتهى //09:43ت م0014