سياسي / استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية
الجمعة 1444/3/25 هـ الموافق 2022/10/21 م واس
رام الله 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واس
استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مداهمة ليلية في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية اليوم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت عدة مباني، ونشرت قناصتها على أسطحها؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات، نتج عنه إصابة أربعة فلسطينيين، واحد منهم في حالة خطيرة.
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