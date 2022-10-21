رام الله 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واساستشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مداهمة ليلية في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية اليوم.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت عدة مباني، ونشرت قناصتها على أسطحها؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات، نتج عنه إصابة أربعة فلسطينيين، واحد منهم في حالة خطيرة.// انتهى //09:44ت م0015