الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واساستفادت أكثر من 270 سيدة من معرض التوعية بسرطان الثدي والذي نظمته إدارة مستشفى النعيرية العام – أحد مكوّنات تجمّع الشرقية الصحي - للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار " قربناها وصارت أسهل " ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي" رايتك وردية "وأشار المدير التنفيذي للقطاع الغربي بشبكة الخدمات الصحية الطرفية بتجمّع الشرقية الصحي حمد القحطاني إلى أن المعرض هدف إلى التعريف بهذا المرض وأعراضه ومسبباته وقابليته الوراثية ورفع مستوى المعرفة لدى السيدات للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، وتعزيز الوعي بعوامل الخطورة والأعراض والعلامات المبكرة له .وحثّ القحطاني السيدات إلى المبادرة في إجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي بتقنية "الماموغرام". نظرًا لما له من أهمية كبيرة في اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض، سيما ان اكتشافه مبكراً يزيد نسبة الشفاء والتي تتجاوز 95 % . مبيناً أن إدارة المستشفى أطلقت رابط ( QR Code ) لتعبئة نموذج التسجيل لإجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي وسيتم التواصل مع المسجلين عند وصول العربة المتنقلة للفحص والمتوقع منتصف الشهر القادم .وفي سياق آخر تنفّذ إدارة المستشفى الأسبوع القادم عدداً من البرامج في مجال تعزيز الصحة مثل مكافحة العدوى والإنفلونزا الموسمية ورعاية المسنين.// انتهى //10:45ت م0017