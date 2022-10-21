تبوك 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسألهمت التجارب الناجحة لعدد من الرياديين والرياديات بمنطقة تبوك، " ملتقى التوظيف التقني 2022م "، والذي حرص على مشاركة الباحثين والباحثات عن العمل، لما وجدوه من إصرار وتفانٍ في أعمالهم وآمالهم، وكيف تجاوزوا مرحلة البحث عن الوظائف إلى توفيرهم لفرص العمل في مشاريعهم الناشئة التي كان لمعهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي بنك التنمية الاجتماعية الدور الأكبر بعد - توفيق الله - في توجيههم ودعمهم مادياً ومعنوياً حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من نجاحات.وقدم " الملتقى " من خلال جناح معهد ريادة الأعمال الوطني عدداً من حكايا الإلهام والإصرار لشباب قادهم الشغف إلى إنشاء مشاريعهم الخاصة، ومنهم رائد الأعمال طلال الفيفي صاحب أحد المشاريع الناجحة في بيع الأدوات المنزلية بالمنطقة، الذي قال : لقد بدأت موظفاً في عدد من الجهات التي تعنى بمجال شغفي الحالي لأكثر من 10 سنوات، اكتسبت من خلالها الخبرة التي جعلتني أبدأ بالتفكير في إنشاء مشروعي الخاص، وعلى الفور توجهت لمعهد ريادة الأعمال الوطني " ريادة " بمنطقة تبوك، الذي قام بتوجيه الاستشارات لي وتيسير الحصول على التمويل من بنك التنمية الاجتماعية والتراخيص اللازمة لمشروعي، واليوم والله الحمد بدأت في التوسع في مجالي الريادي وافتتاح عدد من الأفرع الخاصة به، موصياً الشباب والشابات بالإقبال على الأعمال الريادية، مؤكداً أن الصفات الواجب توافرها في أصحاب الفكر الريادي، تتضمن الاهتمام بالتفاصيل، والشجاعة، والثقة، والطموح، وروح التحدي، والاستحضار الدائم للأفكار، وسعيه لتحقيق الإيجابية التي تضيف كل جديدٍ في حياته.من جهته نوه مدير فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بتبوك المهندس فهد المطيري بأهمية مثل هذه الملتقيات التي تأتي بالتناغم مع مجالات واهتمامات الشباب مع ثقافة العمل الوظيفي أو الريادي، حيث سعى الفرع إلى المشاركة بنماذج ناجحة أثرت في المشهد الاقتصادي بالمنطقة، وذلك لطرح الرؤى والتجارب في دعم وإنماء ريادة الأعمال وتنمية التفكير الريادي الموجه نحو مجالات الإبداع الشبابية، مبيناً أن المعهد يضع كافة خدماته أمام شباب وشابات المنطقة الراغبين في الاستثمار وبدء العمل الحر، وذلك من خلال التسجيل في برامج المعهد عبر زيارة البوابة الإلكترونية لمعهد ريادة ( https://www.riyadah.com.sa/ ) أو زيارة الفرع بشكل مباشر .// اتتهى //10:55ت م0018