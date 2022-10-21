الخرطوم 25 ربيع الأول 1444ه الموافق 21 أكتوبر 2022 واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونتاميس" بأن السلام المستدام لن يكون ممكنًا بدون حكومة ذات مصداقية تضطلع بكامل مسؤولياتها وتضع احتياجات المجتمعات المحلية كأولوية وتعالج الأسباب الجذرية للنزاع.وأولت اهتماماً باستقبال وزير الخارجية السوداني علي الصادق بمكتبه أمس، مبعوث جمهورية الصين الشعبية للقمة العربية الصينية لي تشونغ ، وبحث اللقاء أهمية القمة المرتقبة وضرورة المشاركة فيها باعتبارها آلية مهمة لتطوير التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في الظروف والأزمات التي يعيشها العالم في أعقاب جائحة كورونا وأزمة الغذاء.وأخبرت عن بدء اجتماعات لجنة المعابر البرية السودانية المصرية في دورة أعمالها الثانية عشرة والتي تستمر لمدة يومين.// انتهى //10:55ت م0019