إسلام آباد 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة إسلام آباد للأمم المتحدة إلى ضرورة إبراز قضية تغير المناخ الذي يؤثر سلباً على جميع البلدان، مثل الفيضانات المدمرة الأخيرة في باكستان وفنزويلا.واهتمت بتوزيع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في مناطق نصير آباد و جهل مكسي وجعفر آباد بإقليم بلوشستان الباكستانية.وتطرقت إلى ترحيب رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بزيارة وفد خاص من خبراء إدارة الكوارث الصينيين إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في بلاده.وتناولت أنباء الزلزال الذي ضرب بقوة 4 درجات على مقياس ريختر أمس الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وفي الشأن الأمني أخبرت عن نجاح الأمن الباكستاني في اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في العاصمة إسلام آباد.وتابعت في الشأن الإقليمي قلق الدول المجاورة لأفغانستان من تنامي خطر تنظيم داعش الإرهابي، وأثره على أمن المنطقة./ انتهى //11:05ت م0020