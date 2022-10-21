طوكيو 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واساختتم مؤشر نيكي الياباني تداولات اليوم دون مستوى 27 ألف نقطة متأثراً بانخفاضات سجلتها وول ستريت الليلة الماضية وسط مخاوف من أن إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع حاد لأسعار الفائدة قد يتسبب في ركود.وتراجع المؤشر نيكي 0.43 % ليغلق عند 26890.58 نقطة، قرب أدنى مستوى سجله خلال اليوم عند 26869.38. ومن بين 225 سهماً على المؤشر، تراجع 186 وارتفع 35، فيما بقيت أربعة دون تغيير.وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.71 % إلى 1881.98 نقطة.// انتهى //11:06ت م0021