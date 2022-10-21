القاهرة ٢٥ ربيع الأول 1444 هـ الموافق ٢١ أكتوبر 2022 م واستستضيف القاهرة فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي سيعقد خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، برئاسة مصر ومشاركة ١١ دولة عضوًا و٨ دول بصفة مراقبين.وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، في بيان له اليوم حرص بلاده خلال الاجتماع على إقامة حوار عالمي بنّاء بين الدول الأعضاء يركز على الدور المستقبلي المهم للغاز الطبيعي في مرحلة التحول الطاقي باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري ومصدرًا متوفرًا للطاقة بتكلفة ملائمة.// انتهى //12:06ت م0022