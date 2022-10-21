طوكيو 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة فوكوشيما الواقعة شمال شرق البلاد، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال ضرب المحافظة في الساعة 3:19 مساءً بالتوقيت المحلي لليابان حيث وقع مركزه على عمق 30 كيلومتراً، مشيرة إلى أنه ليس هناك تهديدات من حدوث موجات تسونامي في أعقاب الزلزال.// انتهى //12:18ت م0023