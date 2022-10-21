تونس 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم لقاء وزير الدفاع التونسي، عماد مميش، بآمر القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا الجنرال، مايكل لونقلي الذي يزور تونس حاليًا، وبحث معه التعاون التونسي الأمريكي في المجال العسكري وسبل دعمه وتعزيزه.وكتبت صحف الجمعة عن إخفاق البرلمان اللبناني للمرة الثالثة، أمس في انتخاب رئيس جديد مما جعل البلاد أقرب إلى شبح حدوث فراغ في الحكومة وأزمة أوسع في شرعية الدولة ، مشيرة إلى أنه حضر الجلسة العامة المخصصة لذلك 119 برلمانياً من أصل 128 نائباً وهو ما لا يتوافق مع قواعد الانتخابات في البلاد.وتناقلت إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أمس، استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية ورئاسة حزب المحافظين، مؤكدة أنها ستبقى في منصب رئاسة الوزراء لحين اختيار خليفة لها. ونقلت تأكيد رئيسة وزراء بريطانيا أنها ستقدم استقالتها من المنصب، وذلك تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسم حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها.// انتهى //12:22ت م0024