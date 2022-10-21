أمستردام 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسلقي شخصان حتفهما إثر اصطدام قاربين في بحر وادن في هولندا اليوم ، فيما لا يزال طفل في عداد المفقودين.ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن السلطات المحلية قولها إن عبارة اصطدمت بقارب أجرة صغير في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مما تسبب في سقوط جميع من كانوا على متن القارب في الماء، وكان عددهم سبعة أشخاص ، ولقي اثنان حتفهما فيما جرى إنقاذ أربعة آخرين.ولم تعلن السلطات أي تفاصيل بشأن سبب وقوع الحادث.// انتهى //12:28ت م0026