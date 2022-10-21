بيشكيك 25 ربيع الأول 1444هـ الموافق 21 أكتوبر 2022م واسأقامت سفارة المملكة لدى جمهورية قرغيزستان ملتقى إعلامياً في بيشكيك بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات السعودية القرغيزية بحضور معالي نائب وزير الخارجية القرغيزية ومسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة و الشباب القرغيزية ورئيس اتحاد الصحفيين وعدد من الإعلاميين ومنسوبي السفارة.وجرى خلال الملتقى إلقاء كلمات عن تطور العلاقات خلال مدة 30 عاما حيث تناول سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي العلاقات منذ تأسيسها وتطورها وتبادل الاتفاقيات التي تم توقيعها والزيارات التي قام بها كبار المسؤولين في البلدين والمساعدات التي قدمتها المملكة للجمهورية القرغيزية وما تشهده العلاقات من تطور في ظل توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس صادر جاباروف - حفظهما الله -.كما ألقيت كلمات لمعالي نائب وزير الخارجية القرغيزية ورئيس اتحاد الصحفيين تناولت العلاقات وتطورها بين البلدين وقد أبديا شكرهما وتقديرهما للمملكة على ما تقدمه للعالم الإسلامي كافة وللجمهورية القرغيزية خاصة كما عبر عن شكرهما لسفير خادم الحرمين الشريفين وللسفارة على الدعوة وحسن التنظيم.إثر ذلك أقيم حفل عشاء بهذه المناسبة حيث حظي الملتقى بتغطية إعلامية من عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعية والورقية في جمهورية قيرغيزستان.// انتهى //13:03ت م0027