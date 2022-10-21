القاهرة 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار الجائر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة نابلس منذ نحو 10 أيام، وأدى لتدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية، وتسبب بمعاناة يومية لأبناء المحافظة.وشدد البرلمان العربي في بيان له اليوم، على أن ما تعيشه محافظة نابلس من أوضاع مأساوية بسبب الحصار، يستدعي وقفة فورية وحاسمة من قبل المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، داعيًا مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات المعنية في هذا الشأن، لوقف ممارسات الاحتلال غير الإنسانية.وأكد البرلمان العربي دعمه للمبادرة التي أطلقتها جامعة النجاح في نابلس، ودعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى فك الحصار الجائر في نابلس، مشيرًا إلى أن هذا الحصار يأتي امتدادًا للانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال في كافة المدن الفلسطينية المحتلة.// انتهى //13:14ت م0031