الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسشهد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، تدشين مشروع إنتاج 100 مليون شتلة خضار متنوعة، ضمن مشاريع إحدى الشركات الزراعية الوطنية المشارِكة في المعرض ، وذلك على هامش أعمال المعرض الزراعي السعودي .وأوضح المهندس العيادة أن المشروع يتوافق مع إحدى مستهدفات الوزارة، المتمثلة في إنتاج الشتلات المثمرة، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال إنتاج محاصيل ومنتجات غذائية متنوعة، مثمنًا دور القطاع الخاص في دعم قطاع الزراعة، وإسهامهم في وصول المنتجات الزراعية إلى مستوياتٍ عالية ، مشيراً إلى أن الوزارة لديها تشريعات واضحة، ونظام زراعي متكامل بلوائحه التنفيذية؛ يُعد منارةً جديدة لدخول المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في القطاع الزراعي، فضلًا عن وجود عددٍ من المراكز الوطنية المتخصصة، مما يساعد على تحقيق مستهدفات القطاع.ويهدف المشروع لإنتاج 100 مليون شتلة خضار، والذي يعُد من المشاريع الرائدة على مستوى العالم؛ إلى الإسهام في توفير الأمن الغذائي، وخفض تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تقليل أعداد العمالة، واختصار وقت حصاد المحاصيل، ويتم إنتاج الشتلات بالمشروع وفق أفضل التقنيات الحديثة، من خلال استخدام وسائل مرشدة للمياه، مما يسهم في خفض الهدر، وينتج المشروع أنواعًا مختلفة من الخضار، من أبرزها الطماطم، الباذنجان الفلفل، الخيار، القرع، البروكلي، الملفوف، وغيرها.// انتهى //13:25ت م0032