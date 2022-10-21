جيزان 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسنفّذت إدارة الرعاية المنزلية بصحة جازان خلال الربع الثالث من العالم الجاري 2022م ، "16152 " زيارة للمرضى في منازلهم عبر برنامج الرعاية المنزلية.وبينت صحة جازان أنه إدارة الرعاية المنزلية قدمت خلال الفترة نفسها 11 مبادرة للرعاية المنزلية استفاد منها 2350 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج، وصرف عدد 174 جهازاً للمرضى في منازلهم ، وإيصال 1422 وصفة علاجية ومكملات غذائية للمرضى التابعين للرعاية المنزلية في مختلف المحافظات والمراكز.وأشارت إلى قيام الإدارة كذلك بتدريب 224 موظف وموظفة، بهدف تطوير مهاراتهم ، من خلال البرامج والورش والمؤتمرات واستخدام أحدث الوسائل التقنية، بالشراكة مع أفراد ومؤسسات المجتمع، إيمانًا منها بأهمية التطوير المستمر في اكتساب العاملين في المجال الصحي مجموعة كبيرة من المهارات المهنية والوظيفية التي تسهم في تطوير مستواهم المعرفي ومعايير أدائهم المهني لتنفيذ متطلبات مهنتهم بمستوى عالي الجودة، وتقديم خدمة صحية منزلية مميزة.// انتهى //13:25ت م0033