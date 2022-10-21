الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واساختتمت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)؛ مشاركتها في المعرض الزراعي السعودي 2022 الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر 2022 .وتأتي مشاركة معادن في المعرض بصفتها أحد أكبر المساهمين والمحور الأساسي في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي. كما تُعرف معادن بأنها رائدة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة في العالم، ومصدر رئيسي لإمداد الأسواق العالمية بمنتجات الأسمدة الفوسفاتية، حيث تعد معادن ثاني أكبر مصدّر عالمياً.وحظيَ جناح "معادن"؛ بزيارة عدد من كبار المسؤولين سواء من الدول أو كبريات الشركات العالمية المتخصصة، أو المهتمين بالقطاع الزراعي.كما أكدت معادن خلال مشاركتها بالجلسات الحوارية المصاحبة للمعرض، التزامها بتوفير كامل متطلبات السوق المحلية من أسمدة عالية الجودة ، بالإضافة إلى أن برامج الأبحاث والتطوير بمعادن تشمل على حلول ابتكارية لتطوير أسمدة فوسفاتية عالية الأداء لموازنة وتطوير المغذيات الزراعية من أجل تحقيق أقصى عائد للمزارع .// انتهى //13:42ت م0035